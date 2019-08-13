Стало известно, куда этим летом чаще всего летали отдыхать самарцы
Курортный сезон в самом разгаре, и жители Самарской области продолжают активно «штурмовать» аэропорт Курумоч. Так, с начала мая из воздушной гавани отправились на отдых более 328 тысяч самарцев. При этом самым популярным направлением стало турецкое побережье.
- Около половины вылетающих туристов этим летом отправились в Анталью. Кроме того, на 30% вырос спрос на вылеты в Даламан, - рассказали в пресс-службе аэропорта Курумоч.
Как отмечают представители аэровокзала, спрос растет и на южные направления России. С начала курортного сезона из Самары в Краснодар вылетели в 2,5 раза больше пассажиров, чем в прошлом году. По-прежнему популярны у жителей 63 региона Сочи и Симферополь.
ИСТОЧНИК KP.RU