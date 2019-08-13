В Самарской области с начала 2019 года забраковали 82,5 кг хлеба и выпечки

СЕГОДНЯ 15:42 2019-08-13T15:42:29+03:00

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Самарский Роспотребнадзор рассказал об итогах проверки хлебобулочных и кондитерских изделий за первое полугодие 2019 года. За это время специалистам пришлось проверить 1225 образов. Все они, за исключением одного, соответствовали установленным нормам.

- Один из образцов хлебобулочных изделий — это 0,3% — не отвечал требованиям по физико-химическим показателям. При этом в прошлом году этот показатель был выше — 3,2%, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Самарской области.

В результате проверок в регионе забраковали и изъяли из продажи 82,5 кг хлебобулочных изделий. У них истек срок годности и были нарушены требования к маркировке. По всем фактам нарушений были составлены 4 протокола по статье «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов». Производителям и продавцам грозят штрафы на сумму 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU