2019-08-13T16:29:24+03:00
Общество

Детская писательница решила превратить Самарскую область в сказочную «Любовь-Землю»

Мария Пашинина работает над новой сказкой для юных мечтателей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: samarik-skazki.ruФото: samarik-skazki.ru
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Детская писательница и журналист Мария Пашинина, которая написала сказку о хранителе столицы 63 региона Самарике, трудится над новым произведением. На этот раз она создает в Самарской области сказочную вселенную, работая в формате storyscаping. Сказка получила название «Любовь-Земля». Об этом сообщает команда движения «Самарик и друзья».

- Я планирую создать около 100 глав, большинство из которых будут напрямую отсылать к тем или иным достопримечательностям Самарской области и других регионов России, - рассказала Мария Пашинина.

На данный момент опубликованы 5 глав сказки. В них описаны территория и особенности сказочного мира, где есть своя национальная идея, декларация прав и обязанностей, а также «паспорта».

ИСТОЧНИК KP.RU

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