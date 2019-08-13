Детская писательница решила превратить Самарскую область в сказочную «Любовь-Землю»

СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-13T16:29:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Детская писательница и журналист Мария Пашинина, которая написала сказку о хранителе столицы 63 региона Самарике, трудится над новым произведением. На этот раз она создает в Самарской области сказочную вселенную, работая в формате storyscаping. Сказка получила название «Любовь-Земля». Об этом сообщает команда движения «Самарик и друзья».

- Я планирую создать около 100 глав, большинство из которых будут напрямую отсылать к тем или иным достопримечательностям Самарской области и других регионов России, - рассказала Мария Пашинина.

На данный момент опубликованы 5 глав сказки. В них описаны территория и особенности сказочного мира, где есть своя национальная идея, декларация прав и обязанностей, а также «паспорта».

ИСТОЧНИК KP.RU