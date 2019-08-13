"Она не упала и слава Богу!" Перевозчик рассказал о судьбе беременной женщины, ногу которой прищемил автобус
Представители компании "Самараавтогаз" рассказали, что случилось с беременной женщиной, которую при выходе из автобуса зажало дверьми. Напомним, вчера появилась информация, что этот случай мог быть фейком. Но в итоге нашлась мама пострадавшей женщины. Она дала телефон мужа дочери, представители компании связались с семьей, извинились и выяснили, как все произошло.
- Выяснилось, что ногу действительно прищемило дверью, но автобус не трогался с места. Мужчина успел схватить беременную жену и падения удалось избежать, - отметили представители "Самараавтогаз".
Как объяснили в компании, водитель вероятно не заметил, что пассажирка не вышла. Скорее всего, был искажен обзор. Но с кондуктором пообещали провести инструктаж - ведь имменно этот сотрудник должен предупредить водителя о замешкавшихся пассажирах.
- Не исключены и меры дисциплинарного воздействия, - отметили в "Самараавтогаз".
ИСТОЧНИК KP.RU