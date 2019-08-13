2019-08-13T17:17:16+03:00
Общество

"Она не упала и слава Богу!" Перевозчик рассказал о судьбе беременной женщины, ногу которой прищемил автобус

По мнению перевозчика, обзор был искажен. Но пассажирка не пострадала, ее успел подхватить на руки муж
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Перевозчик извинился за невнимательность сотрудниковПеревозчик извинился за невнимательность сотрудников
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Представители компании "Самараавтогаз" рассказали, что случилось с беременной женщиной, которую при выходе из автобуса зажало дверьми. Напомним, вчера появилась информация, что этот случай мог быть фейком. Но в итоге нашлась мама пострадавшей женщины. Она дала телефон мужа дочери, представители компании связались с семьей, извинились и выяснили, как все произошло.

- Выяснилось, что ногу действительно прищемило дверью, но автобус не трогался с места. Мужчина успел схватить беременную жену и падения удалось избежать, - отметили представители "Самараавтогаз".

Как объяснили в компании, водитель вероятно не заметил, что пассажирка не вышла. Скорее всего, был искажен обзор. Но с кондуктором пообещали провести инструктаж - ведь имменно этот сотрудник должен предупредить водителя о замешкавшихся пассажирах.

- Не исключены и меры дисциплинарного воздействия, - отметили в "Самараавтогаз".

ИСТОЧНИК KP.RU

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