Процесс о двух миллионах: В Самаре конкурсного управляющего подозревают в попытке подкупа

13 Авг. 20:04 2019-08-13T20:04:49+03:00

За два миллиона конкурсный управляющий брался решить вопрос с налоговой Фото: Архив "КП"

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В Самаре областное управление Следственного комитета РФ завело уголовное дело на конкурсного управляющего одного из ООО. Бизнесмена подозревают в попытке коммерческого подкупа. К оперативному сопровождению дела подключились сотрудники УФСБ России по Самарской области.

- 18 июля 2019 года подозреваемый, под угрозой привлечения к ответственности при процедуре банкротства общества, получил от гражданина 2 миллиона рублей, взявшись заключить мировое соглашение с областной налоговой службой, - сообщает региональное следственное управление СК РФ.

В пресс-релизе подчеркивается, что уголовное преследование за экономические преступления не ставит целью изолировать нарушителя от общества — органы правопорядка добиваются восстановления справедливости и возврата денег. Скорее всего, это может означать, что если подозреваемый возместит причиненный им ущерб, наказание будет сравнительно мягким — без реального срока.

ИСТОЧНИК KP.RU