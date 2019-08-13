2019-08-13T21:07:48+03:00
Происшествия

Суд и дело: Сергей Шатило отказался от услуг адвоката Паулова

Очередное заседание по резонансному процессу отложено
Константин Дмитриев
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Дело "Современных медицинских технологий рассматривают в Октябрьском районном судеДело "Современных медицинских технологий рассматривают в Октябрьском районном судеФото: Архив "КП"
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В Октябрьском районном суде Самары продолжается слушание дела о якобы незаконной продаже ООО «Современные медицинские технологии» оборудования в крупнейшие больницы региона. Руководитель компании Сергей Шатило отказался от услуг известного самарского адвоката Александра Паулова, и тот покинул зал заседаний. После чего новый адвокат Роман Зуев попросил дать ему время на знакомство с делом.

- График уже определен. Я отчитываюсь за каждое судебное заседание. Это уголовное дело рассматривается слишком долго, - цитируют слова судьи "Территория Самара". - Учитывая, что наконец явился свидетель Гридасов, которого мы так долго ждали, он будет допрошен сегодня.

Экс-министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов дал показания, после чего судья согласилась пойти навстречу новому адвокату и отложить процесс. Новое заседание было назначено на 28 августа.

Кстати, экс-министр здравоохранения Самарской области рассказал, что у него не было никаких претензий к Сергею Шатило. При этом он считает, что у главврача "Пироговки" Кириллова было желание всех наказать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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