2019-08-13T21:08:34+03:00
Общество

Всё ради помидора: В Сызрани на время карнавала перекроют центральную улицу

Центр города отдадут под два больших праздника
Константин Дмитриев
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В центре Сызрани пройдет "помидорный" праздникВ центре Сызрани пройдет "помидорный" праздникФото: Архив "КП"
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Городская автоинспекция рекомендовала водителям Сызрани в субботу, 17 августа, объезжать улицу Советскую — она будет перекрыта. В этот день в центре города пройдут сразу два традиционных фестиваля — «Сызранский помидор» и «Серебряные трубы Поволжья».

- С 8.00 до 23.00 для транспорта будет закрыта улица Советская, возле площади Ленина. Также с 14.00 до 18.00 Советскую перекроют на участке от Сызранского кремля до перекрестка с улицей Володарского, - говорится в сообщении.

«Сызранский помидор» посвящен местному сорту популярного овоща, который жители города считают особенно вкусным. «Серебряные трубы Поволжья» — смотр-конкурс духовых оркестров. Оба этих фестиваля собирают большое число зрителей и сопровождаются карнавальным шествием и парадом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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