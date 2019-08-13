Всё ради помидора: В Сызрани на время карнавала перекроют центральную улицу
Городская автоинспекция рекомендовала водителям Сызрани в субботу, 17 августа, объезжать улицу Советскую — она будет перекрыта. В этот день в центре города пройдут сразу два традиционных фестиваля — «Сызранский помидор» и «Серебряные трубы Поволжья».
- С 8.00 до 23.00 для транспорта будет закрыта улица Советская, возле площади Ленина. Также с 14.00 до 18.00 Советскую перекроют на участке от Сызранского кремля до перекрестка с улицей Володарского, - говорится в сообщении.
«Сызранский помидор» посвящен местному сорту популярного овоща, который жители города считают особенно вкусным. «Серебряные трубы Поволжья» — смотр-конкурс духовых оркестров. Оба этих фестиваля собирают большое число зрителей и сопровождаются карнавальным шествием и парадом.
ИСТОЧНИК KP.RU