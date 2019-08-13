2019-08-13T22:03:42+03:00
Общество

ДТП в Самаре: «Нива» врезалась в иномарку

Два пострадавших, один госпитализирован
Константин Дмитриев
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От невнимательности водителя KIA пострадали два пассажира "Нивы"От невнимательности водителя KIA пострадали два пассажира "Нивы"Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сегодня в Куйбышевском районе Самары, на улице Утевской, столкнулись два пассажирских автомобиля — «Нива» и KIA. В результате столкновения пострадали два человека, один доставлен в больницу.

- За рулем «Нивы» находился мужчина 1995 года рождения, который ехал по улице Уральской со стороны Енисейского переулка. Оказавшись на Утевской, он врезался в иномарку, - сообщают сотрудники ГУ МВД по Самарской области.

В аварии пострадали два пассажира «Нивы». По сведениям полицейских, 27-летнюю женщину госпитализировали, а 24-летний мужчина после осмотра медиками «скорой помощи» отпущен домой. Обстоятельства столкновения уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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