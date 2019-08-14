2019-08-14T07:43:32+03:00
Происшествия

Под Тольятти водитель «Газели» влетел в стоящий на обочине грузовик

От удара автомобилиста зажало в кабине
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ПСС Самарской областиФото: ПСС Самарской области
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Вечером во вторник, 13 августа, на 982 км трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе произошло серьезное ДТП. Там около Тольятти примерно в 19:30 столкнулись два грузовика.

- По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля «Газель», двигаясь со стороны Самары в направлении Тольятти, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине пятитонник Mitsubishi, - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

В результате произошедшего водитель «Газели» оказался зажат в кабине. Чтобы достать молодого человека, спасателям пришлось использовать гидроинструмент. На аварийно-спасательные работы на месте ДТП у них ушло около часа. Пострадавшего благополучно извлекли из покореженной кабины и передали медикам скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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