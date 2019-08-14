Под Тольятти водитель «Газели» влетел в стоящий на обочине грузовик
Вечером во вторник, 13 августа, на 982 км трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе произошло серьезное ДТП. Там около Тольятти примерно в 19:30 столкнулись два грузовика.
- По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля «Газель», двигаясь со стороны Самары в направлении Тольятти, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине пятитонник Mitsubishi, - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.
В результате произошедшего водитель «Газели» оказался зажат в кабине. Чтобы достать молодого человека, спасателям пришлось использовать гидроинструмент. На аварийно-спасательные работы на месте ДТП у них ушло около часа. Пострадавшего благополучно извлекли из покореженной кабины и передали медикам скорой помощи для дальнейшей госпитализации.
ИСТОЧНИК KP.RU