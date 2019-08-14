2019-08-14T09:10:20+03:00
Происшествия

В Самаре выявили «уклониста» от уплаты таможенных платежей на 14,6 млн рублей

Нарушения нашли в документах компании, занимающейся поставкой комплектующих к оборудованию
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарские таможенники возбудили уголовное делоСамарские таможенники возбудили уголовное делоФото: Олег УКЛАДОВ
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В Самаре возбудили уголовное дело за неуплату таможенных платежей. Сумма огромная — более 14,6 млн рублей.

- Было установлено, что российская организация в 2013 и 2014 годах заключила договоры на разработку и поставку комплектующих к оборудованию для изготовления деталей интерьера автомобиля «Шевроле Нива» с корейской компанией. В 2017 году местная фирма подписала соглашение о передаче прав и обязанностей по поставке другой российской компании, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Новая организация оформляла и ввозила продукцию в Россию. Проверка показала, что в декларации была указана только цена продукции без стоимости изготовления. В итоге сумма неуплаченных таможенных платежей составила 14 632 697,98 рублей. Сейчас по факту случившегося ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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