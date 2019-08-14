В нацпарке «Самарская Лука» застрелили кабана

СЕГОДНЯ 09:26 2019-08-14T09:26:24+03:00

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На территории национального парка «Самарская Лука» вновь выявили факт браконьерства. Во вторник, 13 августа, местные жители нашли там убитого кабана. Об этом они сообщили в Твиттере.

- В районе соснового бора села Новинки найден убитый кабан с пулевым ранением в живот, - рассказали самарцы.

Мобильная приемная губернатора Самарской области поручила разобраться в ситуации министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

ИСТОЧНИК KP.RU