В нацпарке «Самарская Лука» застрелили кабана
Тело мертвого животного нашли около села Новинки
Неизвестные убили кабана выстрелом в животФото: Twitter.com
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На территории национального парка «Самарская Лука» вновь выявили факт браконьерства. Во вторник, 13 августа, местные жители нашли там убитого кабана. Об этом они сообщили в Твиттере.
- В районе соснового бора села Новинки найден убитый кабан с пулевым ранением в живот, - рассказали самарцы.
Мобильная приемная губернатора Самарской области поручила разобраться в ситуации министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.
ИСТОЧНИК KP.RU