В Самаре начальник цеха завода «Кузнецов» ответит перед судом за гибель двоих рабочих

СЕГОДНЯ 10:12 2019-08-14T10:12:55+03:00

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В Самаре правоохранители завершили расследование уголовного дела по факту гибели двоих рабочих на заводе «Кузнецов» 31 августа 2018 года. Подозреваемым по нему проходит начальник цеха обособленного подразделения «Винтай». Мужчине вменяют нарушение требований промышленной безопасности на опасном объекте.

- По версии следствия, начальник цеха на оперативном совещании устно поручил рабочим очистить емкости для хранения жидкого кислорода. Однако он не проверил безопасность проведения работ. Емкость не была отсоединена с помощью заглушек от подводящих коммуникаций. Также обвиняемый не обеспечил последовательность и режим выполнения работ, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Халатность начальника цеха привела к тому, что при выполнении работ газовоздушная смесь в емкости загорелась. Рабочие получили сильные ожоги и скончались на месте. В ближайшее время начальник цеха предстанет перед судом. Его дело рассмотрит Красноглинский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU