2019-08-14T10:45:50+03:00
Происшествия

Двоих членов этнической группировки осудили за вымогательство 200 тысяч рублей у жителя Чапаевска

Один из мужчин отделался 1,5 годами исправительных работ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Вымогателей задержали сотрудники ФСБВымогателей задержали сотрудники ФСБФото: Архив "КП"
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В Самарской области вынесли приговор двоим членам этнической преступной группировки — мужчинам 31-го и 26-ти лет. Эта банда известна тем, что занимается вымогательством денег у ИП и жителей Чапаевска под угрозой насилия.

- В июле 2018 года мужчины вступили в сговор для вымогательства 200 тысяч рублей у жителя Чапаевска. 23 августа они были задержаны с поличным около моста через реку Чапаевка в районе пересечения улиц Крестьянской и Народной, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

В феврале этого года злоумышленники предстали перед судом. Старшего мужчину признали виновным в вымогательстве и назначили 3 года колонии-поселения, а младшего — в самоуправстве, ему назначили 1,5 года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Сторона защиты пыталась обжаловать приговор, но Самарский областной суд оставил его без изменений. В июле он вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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