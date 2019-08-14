Двоих членов этнической группировки осудили за вымогательство 200 тысяч рублей у жителя Чапаевска

СЕГОДНЯ 10:42 2019-08-14T10:45:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области вынесли приговор двоим членам этнической преступной группировки — мужчинам 31-го и 26-ти лет. Эта банда известна тем, что занимается вымогательством денег у ИП и жителей Чапаевска под угрозой насилия.

- В июле 2018 года мужчины вступили в сговор для вымогательства 200 тысяч рублей у жителя Чапаевска. 23 августа они были задержаны с поличным около моста через реку Чапаевка в районе пересечения улиц Крестьянской и Народной, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

В феврале этого года злоумышленники предстали перед судом. Старшего мужчину признали виновным в вымогательстве и назначили 3 года колонии-поселения, а младшего — в самоуправстве, ему назначили 1,5 года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Сторона защиты пыталась обжаловать приговор, но Самарский областной суд оставил его без изменений. В июле он вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU