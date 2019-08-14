2019-08-14T11:36:36+03:00
Происшествия

В Самаре обманщик выманил у автомобилиста 51 тысячу рублей за справку из наркодиспансера

Уже скоро мошенник предстанет перед судом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Обманщик обещал передать деньги сотрудникам наркодиспансераОбманщик обещал передать деньги сотрудникам наркодиспансераФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом местный житель, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- По версии следствия, в декабре 2018 года мужчина обманом получил от автомобилиста 51 тысячу рублей. Обвиняемый пообещал мужчине передать эти деньги сотрудникам наркологического диспансера за выдачу ему медзаключения, - рассказали правоохранители.

Недавно следователи завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд Ленинского района Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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