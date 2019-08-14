2019-08-14T11:52:32+03:00
Происшествия

В Самарской области отправили в колонию иностранца, который прятал 25 кг героина в сабвуфере

Мужчине предстоит провести за решеткой 12,5 лет
Анастасия ФИЛАТОВА
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Несостоявшегося наркосбытчика задержали по пути в КемеровоНесостоявшегося наркосбытчика задержали по пути в КемеровоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области вынесли приговор гражданину Таджикистана, который планировал сбыть более 25 кг героина. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

- Было установлено, что в декабре 2018 года мужчина приобрел у неустановленного лица в Тольятти крупную партию наркотиков и спрятал их в сабвуфере на заднем сиденье своего автомобиля. После этого он поехал в сторону Кемерово, но был задержан на кольцевой развязке трассы М-5 в Красноярском районе, - рассказали представители надзорного ведомства.

Суд признал иностранца виновным и назначил ему 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также ему придется заплатить штраф в 200 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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