2019-08-14T12:07:35+03:00
Общество

В Самаре в домах района «Кошелев» проводят ревизию инженерных систем

Управляющая компания готовится к отопительному сезону
Роман АБРАМСКИЙ
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Кроме того, сотрудники УК каждый день скашивают травму и убирают мусор во дворах и около домов.Кроме того, сотрудники УК каждый день скашивают травму и убирают мусор во дворах и около домов.
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В районе «Кошелев» в Самаре готовятся к отопительному сезону. Сейчас сотрудники управляющей компании «Авиакор-Стандарт» проводят в домах ревизию инженерных систем, промывают узлы и агрегаты контрольно-измерительных приборов, проводят проверку и опрессовку коммуникаций. Об этом сообщает управляющая компания.

Кроме того, сотрудники УК каждый день скашивают травму и убирают мусор во дворах и около домов.

Сотрудники УК делают все, чтобы с наступлением холодов в районе «Кошелев» было тепло.

Сотрудники УК делают все, чтобы с наступлением холодов в районе «Кошелев» было тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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