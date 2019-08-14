В Самаре в домах района «Кошелев» проводят ревизию инженерных систем
Управляющая компания готовится к отопительному сезону
Кроме того, сотрудники УК каждый день скашивают травму и убирают мусор во дворах и около домов.
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В районе «Кошелев» в Самаре готовятся к отопительному сезону. Сейчас сотрудники управляющей компании «Авиакор-Стандарт» проводят в домах ревизию инженерных систем, промывают узлы и агрегаты контрольно-измерительных приборов, проводят проверку и опрессовку коммуникаций. Об этом сообщает управляющая компания.
Кроме того, сотрудники УК каждый день скашивают травму и убирают мусор во дворах и около домов.
Сотрудники УК делают все, чтобы с наступлением холодов в районе «Кошелев» было тепло.
ИСТОЧНИК KP.RU