2019-08-14T12:20:33+03:00
Общество

В автобусах Самары к концу лета появится бесплатный Wi-Fi

Доступ в интернет получат пассажиры автобусов № 66 и 67
Анастасия ФИЛАТОВА
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Точки доступа к интернету оборудуют в 20 автобусахТочки доступа к интернету оборудуют в 20 автобусахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре появятся автобусы с Wi-Fi. С конца августа по городу начнут курсировать 20 машин с бесплатным доступом в интернет. Об этом сообщает пресс-служба компании «СамараАвтоГаз».

- Предположительно, это будут автобусы № 66 и 67. Мы заметили, что на этих маршрутах ездят много молодых людей, которые используют гаджеты. Теперь они смогут при поездках на общественном транспорте свободно пользоваться интернетом, - рассказали представители перевозчика.

Как отмечают в компании, автобусы с Wi-Fi можно будет узнать по специальным наклейкам. Чтобы подключиться к сети, пассажирам нужно будет пройти несложную авторизацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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