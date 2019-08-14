2019-08-14T12:58:59+03:00
Общество

В мэрии Самары рассказали, как будет ходить транспорт по новому участку улицы Аксаковской

Двустороннее движение по обновленной дороге планируют запустить в конце лета
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре завершается ремонт одной из дорог в районе Крымской площади. Речь идет об участке улицы Аксаковской от улицы Урицкого до улицы Ткачевской. Двустороннее движение по обновленной проезжей части планируют запустить уже в конце августа.

- На улице Аксаковской в направлении центра города будут открыты 2 полосы, а в обратном направлении — 1 полоса. С улицы Ткачевской на Аксаковскую запланированы правый и левый повороты, а с улицы Урицкого — только правый поворот, поскольку в районе Крымской площади транспорт едет по кольцу, - сообщили в пресс-службе администрации Самары

Напомним, что ранее на улице Аксаковской убрали тупик. Новый участок дороги оснастят всеми необходимыми средствами для обеспечения безопасности движения. Также подрядчик обустроит там тротуары и газоны. Завершить все работы он должен до конца сентября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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