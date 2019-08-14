В Самарской области на обучение 6,5 тысяч людей предпенсионного возраста потратят 442 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-14T13:01:05+03:00

Планируют, что до декабря этого года новые навыки получат 1076 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре на реализацию проекта «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста» планируют потратить 441,9 млн рублей. Эти деньги поступят из федерального бюджета и рассчитаны на период с 2019 по 2024 год. Всего в регионе планируют обучить 6 456 человек, которым до пенсии остается 5 лет. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказала заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.

- Оказание целевой поддержки занятости граждан предпенсионного возраста с помощью организации профессионального обучения позволит повысить качество рабочей силы, профессиональную конкурентоспособность на рынке труда, а также защитить права и интересы граждан этой категории, создать условия для активного участия в жизни общества, - считает Ольга Фурсова.

Заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова в пресс-центре "КП-Самара".Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

Обучение людей предпенсионного возраста началось уже в этом году. Планируют, что до декабря новые навыки получат 1076 человек. На их обучение выделили около 74 млн рублей.

Напомним, с 2019 года пенсионный возраст в России повысили женщинам до 60 лет, мужчинам до 65. При этом повышение будет поэтапным. Калькулятор пенсионного возраста можно посмотреть на сайте kp.ru.

Под лицами предпенсионного возраста понимают людей, чья пенсия по старости наступит через 5 лет, в том числе досрочная.

ИСТОЧНИК KP.RU