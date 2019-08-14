2019-08-14T13:01:05+03:00
Общество

В Самарской области на обучение 6,5 тысяч людей предпенсионного возраста потратят 442 млн рублей

Деньги поступят из федерального бюджета
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Планируют, что до декабря этого года новые навыки получат 1076 человек.Планируют, что до декабря этого года новые навыки получат 1076 человек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре на реализацию проекта «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста» планируют потратить 441,9 млн рублей. Эти деньги поступят из федерального бюджета и рассчитаны на период с 2019 по 2024 год. Всего в регионе планируют обучить 6 456 человек, которым до пенсии остается 5 лет. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказала заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.

- Оказание целевой поддержки занятости граждан предпенсионного возраста с помощью организации профессионального обучения позволит повысить качество рабочей силы, профессиональную конкурентоспособность на рынке труда, а также защитить права и интересы граждан этой категории, создать условия для активного участия в жизни общества, - считает Ольга Фурсова.

Заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова в пресс-центре "КП-Самара". Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

Заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова в пресс-центре "КП-Самара".Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

Обучение людей предпенсионного возраста началось уже в этом году. Планируют, что до декабря новые навыки получат 1076 человек. На их обучение выделили около 74 млн рублей.

Напомним, с 2019 года пенсионный возраст в России повысили женщинам до 60 лет, мужчинам до 65. При этом повышение будет поэтапным. Калькулятор пенсионного возраста можно посмотреть на сайте kp.ru.

Под лицами предпенсионного возраста понимают людей, чья пенсия по старости наступит через 5 лет, в том числе досрочная.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области мужчина пошел на Волгу ловить раков и утонул
В Самаре возле госпиталя ветеранов войн сошел с рельсов трамвай
Слишком мало тусовок: Самару назвали одним из скучных для молодежи городов России
В Самарской области корысть подвела главу сельского поселения под уголовную статью
"Захотелось цветов и шампанского": в Самаре девушки в ночи оборвали всю клумбу в Кировском районе
В Самарской области жителям новостроек могут сократить срок начала платежей за капремонт
Рыбак из Самары выловил редкого «крокодила» весом 11,5 кг
Более трёхсот услуг по оформлению документов: в ТРК «Парк Хаус» открыли офис МФЦ
Один грамм как футбольное поле: Самарские ученые синтезировали уникальные кристаллические губки
В Тольятти подросток катался на самокате и попал под колеса иномарки
Билайн предложил покупателям смартфоны Samsung Galaxy от 99 рублей в месяц
В Самарской области нашли живым пропавшего 14-летнего подростка
Как Новая Голландия в Питере: заброшенную мукомольную мельницу в Самаре предложили сделать культурным кластером
«Лада» объявила заявку на сезон 2019/2020 в ВХЛ
В Самарской области появился на свет 4-тысячный ребенок «из пробирки»
"Смерть на перекрестке": Жителям Самары рассказали, где пешеходов сбивают чаще всего
Под Самарой военные отразили «Силком» атаку вражеских дронов
Дмитрий «Гоблин» Пучков сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома»
В мэрии Самары рассказали, как будет ходить транспорт по новому участку улицы Аксаковской
В автобусах Самары к концу лета появится бесплатный Wi-Fi
Стало известно имя нового главы Промышленного района Самары
В Самаре в домах района «Кошелев» проводят ревизию инженерных систем
В Самарской области отправили в колонию иностранца, который прятал 25 кг героина в сабвуфере
В Самаре обманщик выманил у автомобилиста 51 тысячу рублей за справку из наркодиспансера
Пожар на бывшем заводе "Фосфор": белый дым заволок небо над Тольятти