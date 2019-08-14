Под Самарой военные отразили «Силком» атаку вражеских дронов

СЕГОДНЯ 13:20 2019-08-14T13:20:10+03:00

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В Самарской области войскам радиоэлектронной борьбы пришлось отражать групповую атаку вражеских беспилотников. Противник «напал» на военных на Рощинском полигоне, но те оказались готовы и выставили против дронов «Силок».

- «Силок» - это новейший антидронный комплекс. Он позволяет в автоматическом режиме находить воздушные объекты, определять их координаты и подавлять каналы управления, телеметрии и связи на различных частотах, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Как отмечают в ведомстве, подразделениям РЭБ предстоит отрабатывать действия по отражению вражеских воздушных атак до самого вечера. Кроме того, в течение нескольких ближайших дней они будут выполнять и другие задачи. В учениях, помимо «Силка», планируется задействовать и другую военную и специальную технику.

ИСТОЧНИК KP.RU