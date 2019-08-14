"Смерть на перекрестке": Жителям Самары рассказали, где пешеходов сбивают чаще всего

СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-14T13:33:18+03:00

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Издание "Другой город" опубликовало карту, на которой видно, где в Самаре чаще всего случаются ДТП. Журналисты поставили перед собой задачу - сделать попытку проанализировать карту наезда на пешеходов.

- На карте Самары мы выделили кварталы и участки дорог, где за три года — 2016-2018 — скопилось больше всего ДТП с пешеходами. Эти участки не везде совпадают с 300-метровыми нормативами «очагов аварийности» в терминах ГИБДД, но мы считаем, что говорить о городе абстрактными отрезками бессмысленно. Никто не живет на 300 метрах. Люди оперируют понятиями квартала, улицы, микрорайона, большого перекрестка, кольца, подходов к остановке. И если кто-то говорит, что у больницы им. Середавина опасно переходить дорогу — прав этот человек, - рассказали в редакции издания.

Журналисты проанализировали большой объем данных и смогли сделать выводы, касающиеся природы аварий в определенных районах. Например, на ул. Дыбенко подводит невидимая разметка, а на ул. Авроры есть торговый центр, к которому часто пытаются перебежать дорогу. На ул. Ставропольская сразу на нескольких опасных перекрестках обзору автомобилистов мешают трамвайные пути. А вот по ул. Ташкентская жители пожаловались на темные пешеходные переходы.

У представителей власти и ГИБДД журналисты спросили, как по их мнению можно улучшить ситуацию. Анализ позволил выявить целый ряд проблем. Например, появление новых кварталов круто меняет обстановку на прилегающих дорогах, но ставить заранее новые знаки, светофоры, делать пешеходные переходы невозможно.

Рассказали самарцам и о том, как сегодня город пытаются сделать безопаснее. Главный инженер "Центра организации дорожного движения" Михаил Самсонов. рассказал, как именно сами горожане могут инициировать установку светофора или организацию пешеходки там, где это по их мнению необходимо.

- За 2018 год в списке очагов аварийности порядка 40 пунктов. Нами сейчас разработаны технические задания, которые включают разного рода работы, направленные на повышение безопасности дорожного движения на этих участках — перекрестках, перегонах, которые признаны местом концентрации ДТП, - поделился он информацией.

Более подробно изучить опасные районы Самары и узнать, почему же ДТП с пешеходами случаются в тех или иных местах, можно на страницах проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU