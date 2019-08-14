В Самарской области появился на свет 4-тысячный ребенок «из пробирки»

СЕГОДНЯ 13:44 2019-08-14T13:46:48+03:00

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В Самарской области по программе ЭКО родился 4000-й ребенок. Он появился на свет в медицинском центре «Династия». Счастливыми родителями стала супружеская пара из Сызрани.

- У пары родилась девочка. Ее назвали Кирой. Сейчас малышке два месяца. С рождением долгожданного ребенка счастливых родителей 13 августа поздравил министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: министерство здравоохранения Самарской областиФото: Twitter.com

Отметим, что медицинский центр «Династия» ежегодно помогает пройти лечение с применением ЭКО около 1500 супружеских пар. Он отличается высокой результативностью: каждый год здесь рождаются 800 детей. Частота наступления беременностей благодаря помощи сотрудников центра составляет 47%, при этом средняя цифра по России - 34-35%.

ИСТОЧНИК KP.RU