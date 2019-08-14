«Лада» объявила заявку на сезон 2019/2020 в ВХЛ
Хоккейный клуб «Лада» подал заявку на новый сезон ВХЛ – Кубка Шелкового пути. По итогам проверки к сезону 2019/2020 допустили 24 хоккеиста, сообщает пресс-служба клуба. В списке:
вратари: Артем Корепанов, Александр Скрынник;
защитники: Георгий Бердюков, Тимур Булатов, Даниил Валиуллов, Дмитрий Возовик, Антон Капотов, Никита Кротиков, Данил Семенов, Игорь Усманов, Михаил Чурляев, Ринат Шафигуллин;
нападающие: Вячеслав Андрющенко, Артем Артемов, Александр Денежкин, Владимир Журавлев, Семен Кизимов, Максим Кутявин, Никита Лукин, Константин Майоров, Алексей Мастрюков, Александр Тимирев, Филипп Толузаков, Денис Шураков.
В заявку не попал латвийский нападающий Артурс Озолиньш. В «Ладе» его отсутствие объяснили «бумажными вопросами» и обещали дозаявить позже.
ИСТОЧНИК KP.RU