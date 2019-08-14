Как Новая Голландия в Питере: заброшенную мукомольную мельницу в Самаре предложили сделать культурным кластером
Житель Самары предложил дать вторую жизнь заброшенной мукомольной мельнице (мукомольному заводу №1), которая находится на улице Засекина, 1. В частности, горожанин предложил сделать ее культурным кластером города, наподобие Новой Голландии в Санкт-Петербурге.
- Заброшенные промышленные объекты могут стать новым центром микрорайона, а то и культурным кластером города, а ведь в Самаре много таких потенциальных мест, - считает горожанин Дмитрий. – Мукомольная мельница – представляете, как заиграло бы это место при выезде? Совсем другое впечатление производил бы город. Потенциал у места огромный. Культурный кластер напрашивается, арт-площадка и т.д.
Свою идею мужчина предложил на суд властям в Твиттере, однако те пока на нее никак не отреагировали.
Однако известно точно - мельницу сносить пока не планируют.
ИСТОЧНИК KP.RU