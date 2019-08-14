В Самарской области нашли живым пропавшего 14-летнего подростка
Мальчика разыскивали несколько дней
Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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В Самарской области разыскали 14-летнего Виктора Б. Напомним, подросток пропал в минувшую субботу, 10 августа, в поселке Стройкерамика Волжского района. В течение нескольких дней его разыскивали близкие и волонтеры. В среду, 14 августа, представители добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили в соцсетях, что мальчик найден.
- Виктор Б. нашелся. Он жив и здоров, - рассказали волонтеры.
Почему подросток ушел из дома и не появлялся там несколько дней, а также где он все это время был, не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU