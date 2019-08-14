2019-08-14T14:14:42+03:00
Умные вещи

Билайн предложил покупателям смартфоны Samsung Galaxy от 99 рублей в месяц

Приобрести девайсы можно в комплекте с услугами связи
Борис БРИТВА
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Билайн предлагает специальные условия для тех, кто планирует покупку нового смартфона. С 5 августа в магазинах Билайн по всей России действуют выгодные цены на ряд популярных моделей смартфонов Samsung – от 99 до 1299 рублей в месяц в комплекте с услугами связи.

В мае 2019 года Билайн представил на российском рынке уникальное предложение – современный смартфон Samsung Galaxy A30 по рекордно низкой цене – всего 99 рублей в месяц в комплекте с услугами связи. Каждый второй в России смартфон Samsung Galaxy A30, был приобретен именно в магазинах Билайн.

В продолжение популярной акции Билайн расширяет количество устройств по доступной цене. С 5 августа в акции помимо Samsung Galaxy A30 от 99 рублей участвуют и другие модели – Samsung Galaxy A50 от 299 рублей и Samsung Galaxy S10е за 1299 рублей. Приобрести их можно в комплекте с услугами связи сроком на 24 месяца или на 1 год, дополнив комплект аксессуарами.

Сумма ежемесячного платежа за кредит варьируется в зависимости от выбранной модели и объема памяти устройства. Количество устройств ограничено.

Более подробная информация о предложении доступна на http://beel.ink/samsung-99.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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