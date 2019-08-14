В Тольятти подросток катался на самокате и попал под колеса иномарки
ДТП произошло вечером в жилой зоне
Фото: отдел ГИБДД Тольятти
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Вечером во вторник, 13 августа, на улице Железнодорожной в Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. Там около 18:00 девушка на автомобиле «Киа Рио» сбила 13-летнего подростка. Об этом сообщает отдел ГИБДД Тольятти.
- Наезд произошел в жилой зоне в районе дома № 7а по улице Железнодорожной. Подросток угодил под колеса иномарки, переезжая проезжую часть на самокате, - рассказали полицейские.
Сейчас стражи порядка продолжают выяснять все детали аварии. По факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU