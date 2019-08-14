2019-08-14T14:27:40+03:00
Общество

Один грамм как футбольное поле: Самарские ученые синтезировали уникальные кристаллические губки

На их основе можно создать передовые материалы для сенсоров и датчиков, фотоэлементов и нанореакторов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Уникальные кристаллы могут пригодиться в промышленностиУникальные кристаллы могут пригодиться в промышленности
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Ученые в Самаре сумели синтезировать уникальные металл-органические каркасы. Всего в лаборатории при СамГТУ выращено 20 образцов кристаллов - как известных, так и новых, еще не изученных.

Внимание ученых эти каркасы привлекли своими уникальными сорбционными характеристиками. По сути, это уникальные кристаллические губки: площадь поверхности пор одного грамма такого полимера сопоставима с территорией футбольного поля. Они обладают магнитной восприимивостью, электропроводностью, каталитической активностью одновременно. В результате на их основе можно создавать передовые материалы для сенсоров и датчиков, для хранения и обработки информации, фотоэлементов, нанореакторов.

- У нас появился реальный шанс развить в Самаре технологии изготовления новых материалов для энергоэффективного сорбционного разделения нефтепродуктов и нужных в промышленности газов, а также для высокоселективных и высокочувствительных хемосенсоров, – рассказал кандидат химических наук, заведующий лабораторией центра Евгений Александров.

Сейчас открытием ученых заинтересовались научные фонды. У лаборатории есть президентский грант. Сейчас ученые ищут индустриального партнера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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