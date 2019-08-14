2019-08-14T14:41:17+03:00
Общество

Рыбак из Самары выловил редкого «крокодила» весом 11,5 кг

Так мужчина назвал пойманную им увесистую щуку
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Сергей МорозовФото: Сергей МорозовФото: vk.com
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В Самарской области рыбаки вновь отметились увесистым уловом. На днях житель Самары Сергей Морозов поймал щуку весом более 11,5 кг. Об этом мужчина сообщил на своей странице в соцсети.

- В день рыбалки ветер был просто адской силы. Волны заливали через борт лодки. Ловить было очень сложно, а перемещаться практически невозможно! Под вечер ветер затих минут на 15-20, и в этот момент клюнула эта красотка, - рассказал рыбак.

По словам мужчины, такие «крокодилы» в Самарской области — большая редкость. Для него это вообще рекордный улов. К сожалению, где именно он поймал такую внушительную рыбину, самарец не рассказал. Рыбак провел с щукой быструю фотосессию и отпустил обратно в родную стихию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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