Рыбак из Самары выловил редкого «крокодила» весом 11,5 кг
В Самарской области рыбаки вновь отметились увесистым уловом. На днях житель Самары Сергей Морозов поймал щуку весом более 11,5 кг. Об этом мужчина сообщил на своей странице в соцсети.
- В день рыбалки ветер был просто адской силы. Волны заливали через борт лодки. Ловить было очень сложно, а перемещаться практически невозможно! Под вечер ветер затих минут на 15-20, и в этот момент клюнула эта красотка, - рассказал рыбак.
По словам мужчины, такие «крокодилы» в Самарской области — большая редкость. Для него это вообще рекордный улов. К сожалению, где именно он поймал такую внушительную рыбину, самарец не рассказал. Рыбак провел с щукой быструю фотосессию и отпустил обратно в родную стихию.
ИСТОЧНИК KP.RU