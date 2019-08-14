В Самарской области жителям новостроек могут сократить срок начала платежей за капремонт

СЕГОДНЯ 14:58 2019-08-14T15:00:58+03:00

Чиновники предлагают уменьшить льготный период с 5 лет до 1 года

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Власти Самарской области предложили сократить жителям новостроек срок наступления обязанности по уплате взносов за капремонт. Сейчас льготный период действует пять лет с момента ввода дома в эксплуатацию, чиновники же выступили с инициативой уменьшить его до 1 года. Этот вопрос обсуждался в среду, 14 августа, на заседании регионального правительства.

- Подобные изменения позволят уже в этом году получить дополнительные средства в размере около 45 млн рублей и отремонтировать еще 10 домов региона. В 2020 году это будут уже 180 млн рублей, которые направят на ремонт 62 домов, - отметил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков.

Будут ли приняты изменения в региональный закон, зависит от депутатов Самарской губернской думы. Они должны рассмотреть предложенные поправки и принять окончательное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU