В Самарской области жителям новостроек могут сократить срок начала платежей за капремонт
Власти Самарской области предложили сократить жителям новостроек срок наступления обязанности по уплате взносов за капремонт. Сейчас льготный период действует пять лет с момента ввода дома в эксплуатацию, чиновники же выступили с инициативой уменьшить его до 1 года. Этот вопрос обсуждался в среду, 14 августа, на заседании регионального правительства.
- Подобные изменения позволят уже в этом году получить дополнительные средства в размере около 45 млн рублей и отремонтировать еще 10 домов региона. В 2020 году это будут уже 180 млн рублей, которые направят на ремонт 62 домов, - отметил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков.
Будут ли приняты изменения в региональный закон, зависит от депутатов Самарской губернской думы. Они должны рассмотреть предложенные поправки и принять окончательное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU