2019-08-14T15:00:58+03:00
Общество

В Самарской области жителям новостроек могут сократить срок начала платежей за капремонт

Чиновники предлагают уменьшить льготный период с 5 лет до 1 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Предложение чиновников должны рассмотреть депутаты Самарской губдумыПредложение чиновников должны рассмотреть депутаты Самарской губдумыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Власти Самарской области предложили сократить жителям новостроек срок наступления обязанности по уплате взносов за капремонт. Сейчас льготный период действует пять лет с момента ввода дома в эксплуатацию, чиновники же выступили с инициативой уменьшить его до 1 года. Этот вопрос обсуждался в среду, 14 августа, на заседании регионального правительства.

- Подобные изменения позволят уже в этом году получить дополнительные средства в размере около 45 млн рублей и отремонтировать еще 10 домов региона. В 2020 году это будут уже 180 млн рублей, которые направят на ремонт 62 домов, - отметил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков.

Будут ли приняты изменения в региональный закон, зависит от депутатов Самарской губернской думы. Они должны рассмотреть предложенные поправки и принять окончательное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24