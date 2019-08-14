В Самарской области корысть подвела главу сельского поселения под уголовную статью
В Самарской области главу сельского поселения поймали на злоупотреблении должностными полномочиями. Мужчину уличили в махинациях с землей. Теперь он стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
- Проверка показала, что в феврале 2015 года глава сельского поселения Преполовенка Безенчукского района ради корыстных целей выдал местному жителю поддельную выписку их похозяйственной книги о том, что у него есть права на земельный участок, - рассказали в надзорном ведомстве.
Действия чиновника привели к тому, что мужчина незаконно получил право собственности на участок стоимостью более 200 тысяч рублей. По материалам прокурорской проверки на минувшей неделе в СУ СК по Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления». Сейчас его расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU