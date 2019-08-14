2019-08-14T15:49:59+03:00
Общество

Слишком мало тусовок: Самару назвали одним из скучных для молодежи городов России

Столица 63 региона заняла последнее место в рейтинге «тусовочных» городов
Анастасия ФИЛАТОВА
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"Тусовочным" городом Самару считают всего 1,2% молодых людей"Тусовочным" городом Самару считают всего 1,2% молодых людейФото: Архив "КП"
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Появился рейтинг российских городов, где можно весело провести время на молодежных тусовках. В списке 9 городов, в том числе и Самара, вот только место ее далеко от лидеров.

- Самара, а также Казань, Екатеринбург и Краснодар оказались скучными для российской молодежи. Они заняли последние четыре места рейтинга, - рассказали авторы исследования — представители сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Согласно опросу молодежи, который проводился в соцсетях, Самару считают тусовочной только 1,2% молодых людей. Разрыв с лидером рейтинга — Москвой — составил 24,1%. К слову, в первую тройку городов, помимо столицы, вошли еще Санкт-Петербург и Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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