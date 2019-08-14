В Самарской области мужчина пошел на Волгу ловить раков и утонул
На днях в Приволжском районе Самарской области произошла смертельная трагедия. В понедельник, 12 августа, на реке Волге напротив села Заволжье утонул 33-летний местный житель.
- Очевидцами происшествия стали друзья мужчины. Они рассказали, что в тот день они пришли на берег половить раков. Их товарищ несколько раз нырнул в реку, но после очередного погружения в воду так и не показался на поверхности, - сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД на транспорте.
Мужчины сообщили о случившемся в службу спасения и попытались сами найти друга. Тело погибшего было найдено около часа ночи. Его уже опознали родственники. В настоящее время труп мужчины направлен в бюро судмедэкспертизы в Безенчук. Специалистам предстоит установить его точную причину смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU