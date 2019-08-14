2019-08-14T16:28:23+03:00
Происшествия

В Самарской области мужчина пошел на Волгу ловить раков и утонул

ЧП произошло на глазах у друзей погибшего
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина нырял в реку в поисках раков и не смог выбраться из водыМужчина нырял в реку в поисках раков и не смог выбраться из водыФото: Архив "КП"
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На днях в Приволжском районе Самарской области произошла смертельная трагедия. В понедельник, 12 августа, на реке Волге напротив села Заволжье утонул 33-летний местный житель.

- Очевидцами происшествия стали друзья мужчины. Они рассказали, что в тот день они пришли на берег половить раков. Их товарищ несколько раз нырнул в реку, но после очередного погружения в воду так и не показался на поверхности, - сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД на транспорте.

Мужчины сообщили о случившемся в службу спасения и попытались сами найти друга. Тело погибшего было найдено около часа ночи. Его уже опознали родственники. В настоящее время труп мужчины направлен в бюро судмедэкспертизы в Безенчук. Специалистам предстоит установить его точную причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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