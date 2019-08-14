Всю ночь в прямом эфире: инстамама пятерых детей из Самары рассказала, как рожала шестого
Известная в Самаре инстаблогер и мать пятерых детей родила шестого - сына. Об этом она сообщила в своем блоге всем подписчикам, которые искренне за любимого автора порадовались.
- Родители-стахановцы тройную норму выполнили! Не верю до сих пор, что все позади, нахожусь в прострации. 13 августа в 23.58ч, без 2-х минут 14 августа. Ставки делали в родзале- успею/не успею. Я как истинный блогер до последнего держала всех в тонусе, - смеется молодая мама.
Со счастливыми родителями в процессе родов в палате присутствовал фотограф. А муж снимал происходящее на видео.
Мария Комкова раньше говорила, что на пятерых детях планирует остановиться, но в начале этого года женщина удивила всех неожиданной новостью: мол, Комковы - за шестым. Инстамама с юмором рассказывала, как на эту новость реагировали знакомые и малознакомые люди, как ее упрекали, что на всех детей времени не хватит. Тем не менее, сама Мария признавалась, что сейчас готовиться к родам гораздо проще, чем раньше: она запаслась всеми возможными полезными гаджетами и намеревается воспитанием младенца насладиться сполна.
ИСТОЧНИК KP.RU