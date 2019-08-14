Всю ночь в прямом эфире: инстамама пятерых детей из Самары рассказала, как рожала шестого

СЕГОДНЯ 17:22 2019-08-14T17:22:57+03:00

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Известная в Самаре инстаблогер и мать пятерых детей родила шестого - сына. Об этом она сообщила в своем блоге всем подписчикам, которые искренне за любимого автора порадовались.

- Родители-стахановцы тройную норму выполнили! Не верю до сих пор, что все позади, нахожусь в прострации. 13 августа в 23.58ч, без 2-х минут 14 августа. Ставки делали в родзале- успею/не успею. Я как истинный блогер до последнего держала всех в тонусе, - смеется молодая мама.

Со счастливыми родителями в процессе родов в палате присутствовал фотограф. А муж снимал происходящее на видео.

Мария Комкова раньше говорила, что на пятерых детях планирует остановиться, но в начале этого года женщина удивила всех неожиданной новостью: мол, Комковы - за шестым. Инстамама с юмором рассказывала, как на эту новость реагировали знакомые и малознакомые люди, как ее упрекали, что на всех детей времени не хватит. Тем не менее, сама Мария признавалась, что сейчас готовиться к родам гораздо проще, чем раньше: она запаслась всеми возможными полезными гаджетами и намеревается воспитанием младенца насладиться сполна.

maria_komkofa Родители-стахановцы тройную норму выполнили! Родили сына этой ночью! Не верю до сих пор, что все позади, нахожусь в прострации. 13 августа в 23.58ч, без 2-х минут 14 августа . Ставки делали в родзале- успею/не успею. Я как истинный блогер до последнего держала всех в тонусе. . Огромнейшее спасибо персоналу @roddom_medguard и моему врачу Барченко Александре Евгеньевне - это были лучшие мои роды! Я расскажу еще отдельно про них. Совершенно новый опыт для меня! Я так благодарна, готова была тысячу раз сказать спасибо . Собственно я только и повторяла это как ошалелая. Они мне: на ребенка посмотри , а я ничего не вижу, только твержу: спасибо, спасибо, спасибо. . А еще спасибо Наташе @natalia_dolgan_photo за то, что приехала и полночи с нами была, не создавая ни малейшего дискомфорта, как будто член семьи. . Спасибо моему мужу, какая же мощная от него всегда поддержка! . И спасибо всем вам, кто болел и переживал за нас! . Сейчас выложу в сторис немножко видео как это было, посмотрим, что там муж наснимал. . Слава Богу за все! #комковызашестым

ИСТОЧНИК KP.RU