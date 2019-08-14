2019-08-14T19:02:00+03:00
Общество

В Самарской области изменят стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг

На субсидии планируют выделить больше 1 млрд рублей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Региональный стандарт для квартир, которые находятся в многоквартирных домах, учитывает еще и взносы за капремонт, а также плату за найм.Региональный стандарт для квартир, которые находятся в многоквартирных домах, учитывает еще и взносы за капремонт, а также плату за найм.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области собираются изменить стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. Его используют для расчета субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Сделают это из-за изменения цен и тарифов на услуги. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Региональный стандарт устанавливается для предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, - объяснили в областном правительстве.

Региональный стандарт для квартир, которые находятся в многоквартирных домах, учитывает еще и взносы за капремонт, а также плату за найм (если заключен договор). На субсидии гражданам в 2020 и 2021 годах планируют выделить больше 1 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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