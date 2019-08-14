2019-08-14T19:44:12+03:00
Общество

Ведущий «Диалогов о рыбалке» приехал в Самарскую область на чемпионат России по фидерной ловле

Соревнования пройдут в Тольятти 15-19 августа
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: vk.com/id34592336Фото: vk.com/id34592336
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Известный телеведущий проекта «Снасти Здрасьте!» канала «Диалоги о рыбалке» Николай Алексеев приехал в Самарскую область на чемпионат России по фидерной ловле, который пройдет с 15 по 19 августа в Тольятти. По дороге в Автоград Алексеев заехал в Сызрань к своему приятелю, известному рыбаку Сергею Шаньгину.

- Наконец-то наша встреча состоялась в этом году, я очень рад. Жаль только времени мало, не обо всём удалось поговорить. Показал мой любимый завод, сфотографировались у главного проходной и рассказал вкратце, что производим. Напоили только кофе, снарядили и в путь, - написал на своей странице в соцсети Сергей Шаньгин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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