2019-08-14T21:54:02+03:00
Спорт

Пляжные «Крылья Советов» обеспечили себе место в Суперфинале чемпионата России в Самаре

Помогла осечка «ЭЛМОНТа»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Крылья» точно сыграют дома в Суперфинале ЧР. Фото: beachsoccer.ru.«Крылья» точно сыграют дома в Суперфинале ЧР. Фото: beachsoccer.ru.
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В Саратове в среду, 14 августа, стартовал заключительный предварительный этап чемпионата России по пляжному футболу. После первого игрового дня «Крылья Советов» оформили себе путевки в Суперфинал, который пройдет в конце августа – начале сентября в Самаре. Помогла осечка королёвкого «ЭЛМОНТа», который уступил московскому «Спартаку» 2:5 и теперь поборется за последнюю путевку в Суперфинал с ФК «CITY».

«Крылья» же в первый день саратовского этапа уступили московскому «Локомотиву» 2:7. За волжан отличились Виноградов и Емельянов, сообщает портал beachsoccer.ru.

Следующий матч «КС» проведут в четверг, 15 августа, против «Спартака».

Уже точно известно, что в Суперфинале в Самаре сыграют «Крылья Советов», петербургский «Кристалл», московские «Локомотив» и «Спартак», а также саратовская «Дельта».

ИСТОЧНИК KP.RU

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