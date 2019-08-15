Под ногами - бездна: в Куйбышевском районе с начала года украл 100 крышек от люков

СЕГОДНЯ 08:01 2019-08-15T08:01:20+03:00

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В Самаре продолжают воровать крышки от канализационных люков. "Суперприз" за количество набранных крышечек пока не получил никто, но сотрудники РКС-Самара подвели грустные итоги "соревнования": оказалось, что по количеству воришек лидирует Куйбышевский район. Здесь за восемь месяцев 2019 года унесли более 100 крышек от водопроводных и канализационных люков.

- Только за последние три дня 23 колодца оказались открытыми по вине похитителей. По всем случаям информация передана в правоохранительные органы, некоторые воры уже получили наказание в виде лишения свободы, - рассказывают в РКС-Самара.

Статистика печальная: каждая украденная крышка - это не только ущерб имуществу компании, но и минус в безопасности для горожан, особенно детей, которые могут упасть в открытые люки. Компания просит запоминать номера машин, если вы увидели, как в них грузят люки и сообщать всю информацию по телефону 334-75-12.

ИСТОЧНИК KP.RU