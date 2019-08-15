В Самаре троллейбусы № 4 и 12 вернули на Московское шоссе

СЕГОДНЯ 08:03 2019-08-15T08:09:13+03:00

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Сотрудники Предприятия тепловых сетей завершили ремонтные работы на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной в Самаре. В связи с этим на одну из главных магистралей города вернули троллейбусы.

- На перекрестке Московское шоссе — Ново-Вокзальная с 15 августа восстановлено движение троллейбусов № 4 и 12 в обоих направлениях. Добро пожаловать на борт! - сообщили в Твиттере представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление».

Напомним, что из-за ремонта на теплосетях троллейбусы на некоторое время пустили в объезд. Они курсировали по улицам XXII Партсъезда и Стара-Загора.

ИСТОЧНИК KP.RU