Скоростную переправу из Самары в Ширяево временно закрыли
У судна «Восход» нашли техническую неисправность
ФОТО: РЕЧФЛОТ-63Фото: vk.com
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В Самарской области закрыли одну из речных переправ. Пока суда не будут ходить по скоростному маршруту «Самара — Ширяево».
- Переправа временно закрывается из-за технической неисправности судна «Восход». Приносим извинения за возможные неудобства, - сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.
Самарцев просят быть внимательнее при планировании речных поездок. Сколько времени займет ремонт «Восхода» и когда будет возобновлено скоростное движение в Ширяево, пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU