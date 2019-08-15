2019-08-15T08:18:06+03:00
Общество

Скоростную переправу из Самары в Ширяево временно закрыли

У судна «Восход» нашли техническую неисправность
Анастасия ФИЛАТОВА
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ФОТО: РЕЧФЛОТ-63ФОТО: РЕЧФЛОТ-63Фото: vk.com
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В Самарской области закрыли одну из речных переправ. Пока суда не будут ходить по скоростному маршруту «СамараШиряево».

- Переправа временно закрывается из-за технической неисправности судна «Восход». Приносим извинения за возможные неудобства, - сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Самарцев просят быть внимательнее при планировании речных поездок. Сколько времени займет ремонт «Восхода» и когда будет возобновлено скоростное движение в Ширяево, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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