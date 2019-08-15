Житель Чапаевска из ревности убил на улице возлюбленную и сбежал

СЕГОДНЯ 08:34 2019-08-15T08:34:24+03:00

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В Чапаевске полицейские раскрыли убийство, которое было совершено 2 июня. В тот день на улице Победы прохожий нашел тело женщины с признаками насильственной смерти. Как выяснилось, безработную 43-летнюю местную жительницу «убила» ревность ее сожителя.

- Предполагаемым преступником оказался 40-летний местный житель, который сейчас нигде не работает, а ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Полицейские нашли и задержали его, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, между сожителями на улице произошел конфликт. Поводом ему послужила ревность. Мужчина, не совладав с эмоциями, несколько раз ударил возлюбленную руками и ногами, а потом сбежал. Экспертиза показала, что полученные женщиной травмы и стали причиной ее смерти.

В отношении жителя Чапаевска было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU