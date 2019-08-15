2019-08-15T08:56:34+03:00
Общество

Предпринимательница завезла в Самарскую область 19 тонн опасных семечек и попала на штраф

Женщина закупила крупную партию семян подсолнечника в карантинной зоне
Анастасия ФИЛАТОВА
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Семечки могли быть заражены трехраздельной амброзиейСемечки могли быть заражены трехраздельной амброзией
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В Самарской области привлекли к ответственности предпринимательницу, которая завезла в регион опасные семечки. Женщина не оформила на них карантинного сертификата. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Самарской области.

- ИП привезла 19 тонн семян подсолнечника из Бугуруслана Оренбургской области в Безенчук. При этом в границах города Бугуруслан действует карантинная фитосанитарная зона по карантинному вредному организму — Амброзии трехраздельной. Перевозимое зерно должно было пройти оценку фитосанитарного состояния, но предпринимательница этого не сделала, - сообщили представители ведомства.

В отношении женщины был составлен административный протокол по статье «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции». Ей выписали штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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