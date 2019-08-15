2019-08-15T09:34:04+03:00
Спорт

Гандболистки «Лады» выиграли открытый чемпионат Тольятти

Они опередили все команды на 4 очка
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В заключительный день тольяттинки обыграли своих дублерш. Фото: ГК «Лада».В заключительный день тольяттинки обыграли своих дублерш. Фото: ГК «Лада».
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В Тольятти завершился открытый чемпионат города по гандболу среди женщин. Его победителем стала «Лада». В заключительный день соревнований тольяттинки обыграли своих дублеров «Ладу-2» 36:15.

- Для нас участие в турнире с коллективами суперлиги тем составом, который на сегодняшний день сложился, это огромная школа/ Вчера мы довольно неплохо сыграли с Уфой. А вот в первый день с Ижевском молодые девочки, многие из которых прошлый сезон провели за команду «Олимп», вышли на площадку с боязнью. Случись нам сыграть с «Университетом» сейчас, они бы уже были посмелее. Команда у нас с хорошим потенциалом. Ей теперь необходимо подучиться, повзрослеть, окрепнуть. Я думаю, что неплохая смена вырастет из многих этих игроков, - приводит слова наставника «Лады-2» Александра Хомутова пресс-служба клуба.

В другом матче встречались ижевский «Университет» и «Уфа-Алиса». Сильнее оказались гандболистки из Башкирии 30:24.

Первая команда «Лады» набрала в трех играх шесть очков и заняла первое место. «Уфа-Алиса», «Университет» и «Лада-2» набрали по два очка и заняли со 2 по 4 места соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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