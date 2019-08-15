Самолет, летевший из Москвы в Самару, экстренно сел в аэропорту Шереметьево
На борту воздушного судна отказала гидросистема
На борту самолета находятся семеро человекФото: Архив "КП"
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Утром в четверг, 15 августа, на борту самолета Москва - Самара произошел сбой. Воздушное судно экстренно приземлилось в аэропорту Шереметьево, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
- По предварительным данным, на борту самолета Москва - Самара произошел отказ гидросистемы, - рассказал собеседник агентства.
Насколько известно, это частный самолет. Он принадлежит компании Global Jet. На борту находились три члена экипажа и четверо пассажиров. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU