В Самарской области селянин не смог купить мотоцикл и украл его

СЕГОДНЯ 09:55 2019-08-15T09:55:54+03:00

Мужчина покусился на мотоцикл стоимостью 15 тысяч рублей Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Теперь мужчина может на 5 лет отправиться за решетку

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Недавно в полицию Похвистневского района обратился 65-летний мужчина. Он рассказал, что из его дома в поселке Октябрьский похитили мотоцикл стоимостью 15 тысяч рублей.

- В ходе проверки полицейские выяснили, что к краже транспортного средства может быть причастен ранее не судимый 35-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что не может купить мотоцикл, поэтому решил похитить его, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении селянина правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Что касается мотоцикла, то его вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU