В Самарской области селянин не смог купить мотоцикл и украл его
Недавно в полицию Похвистневского района обратился 65-летний мужчина. Он рассказал, что из его дома в поселке Октябрьский похитили мотоцикл стоимостью 15 тысяч рублей.
- В ходе проверки полицейские выяснили, что к краже транспортного средства может быть причастен ранее не судимый 35-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что не может купить мотоцикл, поэтому решил похитить его, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В отношении селянина правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Что касается мотоцикла, то его вернули законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU