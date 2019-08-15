Прокуратура проверит, кто портит воздух на Безымянке в Самаре
Чиновники вместе с представителями надзорного ведомства намерены посетить одно из местных предприятий
Горожане жалуются, что на Безымянке нечем дышатьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Безымянки в Кировском районе Самары пожаловались на появление в воздухе неприятного запаха. По словам горожан, он ощущался в четверг, 15 августа, около 9 часов утра.
- На Безымянке дышать нечем. Опять выбросы с какого-то предприятия, - написали в Твиттере местные жители.
В департаменте городского хозяйства и экологии Самары сообщили, что на территории Кировского района проводятся обследования на предмет несанкционированных выбросов. Сегодня специалисты намерены посетить потенциального загрязнителя воздуха совместно с прокуратурой. Правда, что это за предприятие чиновники не уточнили.
ИСТОЧНИК KP.RU