Автобус № 24 в Самаре вернули на прежний маршрут
Аварийные работы на Молодогвардейской завершены
Движение автобусов по Молодогвардейской восстановили в обоих направленияхФото: Архив "КП"
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Сотрудники Самарских коммунальных систем завершили аварийные работы на сетях на улице Молодогвардейской. Они велись на участке от улицы Маяковского до Студенческого переулка. В связи с этим автобусы № 24 возвращаются на свой прежний маршрут.
- Возобновлено движение автобусов № 24 в оба направления. Будьте внимательны, - сообщили в Твиттере представители компании «СамараАвтоГаз».
Напомним, что автобусы № 24 курсировали по измененной схеме с начала этой недели. Им приходилось объезжать участок ремонта по улицам Молодогвардейской, Маяковского, Галактионовской и Вилоновской.
ИСТОЧНИК KP.RU