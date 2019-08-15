Автобус № 24 в Самаре вернули на прежний маршрут

СЕГОДНЯ 10:53 2019-08-15T10:54:15+03:00

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Сотрудники Самарских коммунальных систем завершили аварийные работы на сетях на улице Молодогвардейской. Они велись на участке от улицы Маяковского до Студенческого переулка. В связи с этим автобусы № 24 возвращаются на свой прежний маршрут.

- Возобновлено движение автобусов № 24 в оба направления. Будьте внимательны, - сообщили в Твиттере представители компании «СамараАвтоГаз».

Напомним, что автобусы № 24 курсировали по измененной схеме с начала этой недели. Им приходилось объезжать участок ремонта по улицам Молодогвардейской, Маяковского, Галактионовской и Вилоновской.

ИСТОЧНИК KP.RU