В Самаре прохудившаяся труба оставила 5,5 тысяч жителей Куйбышевского района без холодной воды

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-15T11:27:07+03:00

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Утром в четверг, 15 августа, в Куйбышевском районе Самары произошла коммунальная авария. На трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм возле дома № 196 на улице Восстания была выявлена утечка. На место направили аварийные бригады ООО «Водные технологии».

- На время ремонтных работ жители 44 многоквартирных домов и 221 частного дома остались без холодной воды. В них проживают 5506 человек, в том числе 605 детей. Также водоснабжение было приостановлено в одной школе и в одном детском саду, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Сейчас на месте аварии ведутся земляные работы. Для жителей, которые попали под отключение, предоставят два бойлера с питьевой водой. Восстановить водоснабжение планируется сегодня к 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU