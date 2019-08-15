2019-08-15T11:27:07+03:00
Общество

В Самаре прохудившаяся труба оставила 5,5 тысяч жителей Куйбышевского района без холодной воды

На месте утечки сейчас работают аварийные бригады
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жители Куйбышевского района посидят без холодной воды примерно полдняЖители Куйбышевского района посидят без холодной воды примерно полдняФото: Архив "КП"
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Утром в четверг, 15 августа, в Куйбышевском районе Самары произошла коммунальная авария. На трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм возле дома № 196 на улице Восстания была выявлена утечка. На место направили аварийные бригады ООО «Водные технологии».

- На время ремонтных работ жители 44 многоквартирных домов и 221 частного дома остались без холодной воды. В них проживают 5506 человек, в том числе 605 детей. Также водоснабжение было приостановлено в одной школе и в одном детском саду, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Сейчас на месте аварии ведутся земляные работы. Для жителей, которые попали под отключение, предоставят два бойлера с питьевой водой. Восстановить водоснабжение планируется сегодня к 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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