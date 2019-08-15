Жители поселка Печерское больше не парятся: у них сгорела баня

СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-15T11:42:52+03:00

По какой причине огонь охватил постройку, пока не известно

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Днем в среду, 14 августа, в селе Печерское в Сызранском районе произошел пожар. На улице Советской загорелись надворные постройки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 13:08. По приезду было установлено, что на площади 80 квадратных метров горят баня и сарай, - рассказали в надзорном ведомстве.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 13:31, а полностью потушить пламя — в 13:39. На месте происшествия работали 6 пожарных и 2 спецмашины. В результате случившегося никто не пострадал. Причины пожара сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU