2019-08-15T11:42:52+03:00
Происшествия

Жители поселка Печерское больше не парятся: у них сгорела баня

По какой причине огонь охватил постройку, пока не известно
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Пожарные потушили горящие сарай и баню примерно за полчасаПожарные потушили горящие сарай и баню примерно за полчасаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Днем в среду, 14 августа, в селе Печерское в Сызранском районе произошел пожар. На улице Советской загорелись надворные постройки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 13:08. По приезду было установлено, что на площади 80 квадратных метров горят баня и сарай, - рассказали в надзорном ведомстве.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 13:31, а полностью потушить пламя — в 13:39. На месте происшествия работали 6 пожарных и 2 спецмашины. В результате случившегося никто не пострадал. Причины пожара сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водителя «Газели», который столкнулся с фурой на трассе М-5, госпитализировали в больницу Тольятти
В Крутых Ключах водитель маршрутки решил развернуться и устроил ДТП с двумя пострадавшими
В Самаре за Дворцом спорта хотят сделать временную парковку
Стало известно, когда в Самару поступят новые вагоны метро
В Самаре прохудившаяся труба оставила 5,5 тысяч жителей Куйбышевского района без холодной воды
В Самарской области толкач с баржей врезался в берег и повредил три судна
Автобус № 24 в Самаре вернули на прежний маршрут
На трассе М-5 под Тольятти грузовик вывернуло наизнанку после столкновения с фурой
В Самаре назначили нового главу Куйбышевского района
Прокуратура проверит, кто портит воздух на Безымянке в Самаре
В Самарской области селянин не смог купить мотоцикл и украл его
Самолет, летевший из Москвы в Самару, экстренно сел в аэропорту Шереметьево
Гандболистки «Лады» выиграли открытый чемпионат Тольятти
Самара оказалась самым отстающим городом в регионе по подготовке домов к зиме
Предпринимательница завезла в Самарскую область 19 тонн опасных семечек и попала на штраф