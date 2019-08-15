Стало известно, когда в Самару поступят новые вагоны метро

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-15T11:55:21+03:00

В этом году новые вагоны до самарского метро, скорее всего, не доедут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот сколько их будет — пока не известно

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Для Самарского метрополитена приобретут новые вагоны. Правда, в этом году жители Самары их не увидят.

- Первая партия вагонов ожидается в первом полугодии 2020 года, - сообщили в Твиттере представители департамента транспорта Самары.

Сколько именно вагонов поступят в город, чиновники пока не уточняют. Напомним, ранее сообщалось, что до 2023 года в Самаре появятся 22 новых вагона метро. Кроме того, до этого же срока в областной столице планируется отремонтировать 24 старых вагона.

ИСТОЧНИК KP.RU